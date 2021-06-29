Мечтающий о женском теле россиянин кастрировал себя в домашних условиях

Его увезли на «скорой» в подмосковную больницу с сильнейшим кровотечением

Жизнь 31-летнему мужчине, который в домашних условиях провел себе частичную кастрацию и не смог остановить кровотечение, спасли подмосковные медики. Мужчина со школьных лет мечтал поменять пол.

Как стало известно «МК», по паспорту мужчину зовут Юрий, но всем своим приятелям он уже несколько лет представляется Юлией и просит, чтобы о нем говорили в женском роде. В последнее время Юрий одевается как женщина, хотя первичные мужские половые признаки у него пока присутствуют. Мужчина живет один в частном доме. Его родители – простые работяги, они поддерживают желание сына, хотя и не очень одобряют. Впервые Юрий рассказал им о своей мечте в школьные годы.

Не так давно мужчина вычитал в интернете о различных комбинациях гормонов и приобрел препараты в аптеке. Благодаря гормонотерапии выросла грудь.

А 27 июня, начитавшись медицинских статей, он решил сделать себе операцию. Юрий приобрел скальпель, обезболивающий препарат, нитки — рану он хотел впоследствии зашить. Юрий планировал ампутировать два яичка, а половой член временно оставить, так как кожа и нервы потребуются в будущем для вагинопластики в условиях больницы.

Вечером в воскресенье мужчина отрезал часть органа и начал зашивать рану, но не совсем получалось — мешало сильное кровотечение. К тому же он ощущал такую боль, что сломал зуб, когда сжимал челюсти. Поняв, что остановить кровотечение не получится, Юрий позвонил в «скорую помощь». В Раменской городской больнице хирурги квалифицированно зашили рану.

— Мужские органы мне неприятны — мне они совсем не нужны! — эмоционально заявил пациент врачам.

Тем не менее больше экспериментировать в домашних условиях он не будет. Теперь Юрий хочет отправиться в Таиланд, чтобы наконец поменять пол. Он заявляет, что в душе он женщина, что устал жить в мужском теле и хочет носить платья.