МИД РФ: у России хорошие отношения с «террористической организацией, запрещенной в России»

В министерстве иностранных дел заявили, что у России «хорошие отношения» как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому власти «не переживают» по поводу ситуации в Афганистане.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора второго департамента Азии Замира Кабулова.

«Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет», — сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия-1».

Сегодня боевики движения «Талибан», признанного террористическим, захватили Кабул, столицу Афганистана; за лето они заняли практически всю территорию страны. Местные власти передали город мирно, так как столица оказалась отрезанной от других городов.

Президент Ашраф Гани покинул Афганистан и отправился в Таджикистан, чтобы впоследствии улететь в другую, пока не называемую страну. Также он сообщил о своей отставке. // Медиазона