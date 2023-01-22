Мін’юст США звинуватив двох бізнесменів у спробі вивести з-під санкцій яхту російського олігарха

У Міністерстві юстиції США заявили, що порушили справи проти росіянина Владислава Осипова та британця Річарда Мастерса, які намагалися вивести з-під санкцій яхту, яка, нібито, належить російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Про це йдеться на сайті відомства.

“Бізнесменів звинувачують у змові з метою обману США, порушенні санкційного режиму, а також відмиванні грошей”, — йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, Осипов виконував функції керівника нерухомим майном яхти Tango і розробив складну схему, до якої були залучені підставні компанії, аби приховати справжнього власника судна вартістю 90 мільйонів доларів.

Водночас Мастерсу інкримінували керівництво компанією, яка взяла на себе управління Tango після того, як Вексельберг потрапив під американські санкції.

Зазначається, що він збрехав американським фінансовим органам, заявивши, що яхта називається “Фанта”.

“Унаслідок цього фінансові установи США опрацювали транзакції на сотні тисяч доларів для Tango, які вони інакше не дозволили б, якби знали про причетність Вексельберга до фінансових операцій”, — додали у відомстві. // Букви