Минобороны Азербайджана: ВС Армении в ходе боев потеряли более 550 убитыми, большое количество техники
В ходе столкновений в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщил «Интерфаксу–Азербайджан» Минобороны Азербайджана. Ранее Ереван заявил о 16 убитых и более 200 раненых со своей стороны.
«Согласно полученным разведданным, ВС Армении в ходе боев в воскресенье понесли серьезный урон. В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК «ОСА», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами. Кроме этого, уничтожено более 550 военнослужащих»,— сказали в пресс-службе Минобороны.
Министерство обороны Азербайджана
«Из-за большого количества раненых в армии врага ощущается нехватка мест в военных госпиталях и гражданских госпиталях, а также нехватка резервов крови в банке крови. Армянская сторона, как всегда, скрывает от общественности реальные потери своей армии», — подчеркивает Минобороны.
Потери среди азербайджанских военных и техники в Баку не уточнили. Ранее Минобороны Армении сообщило о гибели около 200 азербайджанских военных, а также об уничтожении 30 единиц бронетехники и 20 беспилотников.
Столкновение армянских и азербайджанских военных на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло накануне утром, 27 сентября. В эскалации конфликта стороны обвинили друг друга. Столкновение с применением с обеих сторон авиации, артиллерии и танков привело к жертвам среди мирного населения и стало крупнейшим с 1994 года. В обеих странах объявлена военная мобилизация.