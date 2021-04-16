Минюст США начал проверку десятков российских компаний на предмет связей со спецслужбами

Процесс может занять несколько месяцев.

Правительство США изучает на предмет связей со спецслужбами десятки российских компаний, которые могут угрожать американским цепочкам поставок.

Помощник генерального прокурора Джон Демерс сообщил, что процесс может занять несколько месяцев и привести к тому, что список компаний из России передадут в Министерство торговли для принятия дальнейших решений, пишет Reuters.

Заявление было сделано на фоне введения новых санкций против физических и юридических лиц России за возможное вмешательство в выборы президента, хакерские атаки и прочие «злобные» действия. В санкционный список попал и российский киберподрядчик Positiv Technologies, но Демерс предупреждает, что список может расшириться.

Следователи будут искать «связь между определенной компанией и российскими спецслужбами» во время проверки рисков фирм. Также изучат компании, имеющие бэк-офисы в России.

«Мы начали первый этап анализа того, к кому нам нужно присмотреться», — сказал Джон Демерс.

Напомним, что вчера США ввели новый пакет санкций в отношении России. Под ограничения попали несколько десятков человек и компании, а также российский госдолг. Ограничения коснулись шести российских технологических компаний, оказывающих поддержку российским спецслужбам, которые осуществляли наиболее опасные и разрушительные кибератаки в истории.

Кроме того, президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайного положения в связи с «нетипичной и чрезвычайной угрозой» Соединенным Штатам, спровоцированной Россией. Среди таких действий Байден называет попытку сорвать проведение свободных и честных демократических выборов, а также подорвать демократические институты в США и странах-партнерах и союзниках, участие России и содействие преступной кибердеятельности, направленной против США и союзников, содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства. // LB.ua