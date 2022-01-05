Митингующие выдвинули требования к властям Казахстана. Президент Токаев намерен действовать жестко

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Казахские протестующие выдвинули новые требования к властям страны. Теперь они требуют не снижения цены на газ, а отставки всей верхушки Казахстана и проведения политической реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Протесты Казахстан«.

Митингующие выдвинули требования к властям Казахстана. Вспомнили и Украину

Фото: протестующие выдвинули требования властям Казахстана (primeminister.kz)

Чего хотят протестующие от властей Казахстана:

  1. Немедленное освобождение всех политических заключенных.
  2. Отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.
  3. Создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан, участвующих в протесте.
  4. Проведение временным правительством новых прозрачных выборов.
  5. Признание лет правления СССР преступлением против постсоветских народов.
  6. Осуждение военной агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма.
  7. Выход из состава СНГ, ЕАЭС и других союзов с Россией.

До этого протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ, отставки правительства, снижения пенсионного возраста и снижения цен на продукты.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые протесты в стране. Говорит, что будет действовать жестко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на обращение лидера страны.

Президент Казахстана Токаев в обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности

«Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности я намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», — заявил он.

Отметим, эту должность занимал Назарбаев. Более того, он был пожизненным председателем Совета безопасности.

«Пожизненным председателем Совета Безопасности является первый президент Республики Казахстан», — заявил Нурсултан Назарбаев.

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