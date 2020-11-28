Многодетный «образцовый» папаша избил дочь за съеденный без спросу бутерброд

В Ростовской области РФ вдовец избил родную дочь, которая ночью съела бутерброд.

Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в многодетной семье, которая считалась образцовой. В отношении мужчины, названного в статье Виталием, проводится проверка. Если на него заведут уголовное дело, ему грозит штраф до 5 тыс. рублей. Дети хотят остаться с отцом.

По словам источника издания в правоохранительных органах, гражданская жена многодетного отца ввела в семье строгие правила, в том числе расписание приема пищи. На кухне установила камеру, чтобы следить за соблюдением правил.

Одна из дочерей вдовца проснулась ночью от голода и съела бутерброд, но забыла плотно закрыть дверцу холодильника. Это заметила мачеха и рассказала отцу о «проступке» девочки. Супруги просмотрели записи с камер видеонаблюдения, чтобы убедиться, что ребенок пренебрег правилами.

Тогда Виталий схватил ремень и начал избивать девочку. По словам ребенка, мачеха в этот момент стояла рядом и улыбалась.

Об избиениях в полицию заявили родственники покойной супруги вдовца. После случившегося девочку госпитализировали, а жена с родной дочерью ушла из дома.

Сейчас с отцом остаются только два старших ребенка. Остальных либо перевели в другие семьи, либо временно разместили в интернате. // NEWSru.com