Молодая жена отравила 77-летнего миллионера через три месяца после свадьбы

В Японии арестована 25-летняя вдова японского миллионера Косуке Нозаки, обвиняемая в его убийстве.

Как сообщает издание The Japan Times, следствие пришло к выводу, что Саки Судо отравила своего 77-летнего мужа через три месяца после их свадьбы в 2018 году во время совместного ужина, подмешав яд в выпивку.

Накануне она изучала в интернете свойства опасного вещества-стимулятора, которое обнаружили в организме покойного японца. Самоубийство исключили сразу. Нозаки явно не собирался умирать и планировал на следующий день посетить похороны своей собаки.

Магнат, занимавшийся недвижимостью и владевший компанией по продаже спиртных напитков, оставил после своей смерти многомиллионное состояние. Он завещал имущество на сумму 12 миллионов долларов городу Танабе. Однако вдова также унаследовала значительную часть его активов.

В 2016 году Нозаки опубликовал свою автобиографию под названием «Дон Жуан из Кисю: Человек, который раздал три миллиарда йен 4000 красивых женщин». «Я зарабатываю деньги для того, чтобы встречаться с привлекательными женщинами. Меня не интересуют машины и дома. Вместо этого у меня безграничное желание заняться сексом с красивыми женщинами», — писал он в книге, в которую также вошли главы о том, как соблазнять студенток университета и стюардесс.

Косуке познакомился с Судо в аэропорту Токио. Он намеренно споткнулся и упал, чтобы она помогла ему подняться. Между ними завязались отношения. А потом они официально поженились.

Саки не признавалась родным, что вышла замуж. Она вела роскошный образ жизни, путешествовала, покупала дорогую одежду и рассказывала, что удачно устроилась на работу.

В 2016 году другая подруга Нозаки, 27-летняя модель, была арестована за кражу денег и драгоценностей из его дома на сумму в полмиллиона долларов. // Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»