Мошенник девять лет умудрялся ускользать от полицейских — они все время ловили его невиновного брата-близнеца

В штате Чхаттисгарх полиция задержала мошенника Рам Сингх Порте, за которым охотилась с 2012 года. Индиец выдавал себя за «мистического лекаря» и продавал своим клиентам бесполезные травы от недиагностированных болезней, «вызванных паранормальными причинами», пишет Vice.

PHOTO FOR REPRESENTATIVE PURPOSES ONLY BY EUGENIO MARONGIU / GETTY

За время своей деятельности Рам Сингх Порте получил от своих жертв 150 тысяч рупий (около 55 тысяч гривен). Он работал вместе с тремя сообщниками — их всех поймали до 2015 года. «Лекаря» же искали девять лет, пишет НОЖ.

Каждый раз, когда полицейские узнавали адрес убежища мошенника, они находили там лишь его брата-близнеца Лаксмана. Задержать преступника получилось только после того, как его родственник рассказал, что Рам Сингх Порте посетит местный фестиваль. Именно там его и арестовали. Индиец признал свою вину и дает показания.