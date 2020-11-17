Мошенник обещал россиянке за 1 млн. рублей лавры порнозвезды, а также руку и сердце

В Кемеровской области начинается судебный процесс над местным жителем, который выманил у 24-летней девушки миллион рублей. Он обещал помочь ей стать высокооплачиваемой порноактрисой, а затем взять ее замуж.

В региональном МВД сообщили, что в прошлом году девушка увидела в интернете объявление о наборе актрис для съемок в порно. Его под фейковым аккаунтом разместил 32-летний подозреваемый.

Потерпевшая вступила в переписку с мошенником и он на протяжении полугода вешал ей лапшу на уши, обещая устроить ее карьеру в фильмах для взрослых. Кроме того, он пообещал, что женится на «звезде». Все это время он выманивал у нее под различными предлогами деньги.

Один раз жулик заставил жертву заплатить «штраф» за то, что она взяла трубку телефона — из-за этого якобы сорвался ее кастинг на роль в порно в Кемерове.

В общей сложности девушка сделала 127 переводов на 995 тысяч рублей, которые она занимала у знакомого под предлогом оплаты лечения матери. Кроме того, она брала деньги деньги в долг в микрофинансовых организациях.

В последствии несостоявшаяся актриса поняла, что ее обманули, после чего обратилась в полицию. В ходе следствия выяснилось, что ее «продюсер» летом 2020 года украл из чужой квартиры технику и продал ее.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Мошеничество». // МК