Мошенники сдавали за мигрантов экзамены по немецкому. И получили реальные сроки

Злоумышленники брали с мигрантов деньги и по поддельным документам сдавали за них экзамены на интеграционных курсах. Суд в Мюнхене приговорил мошенников к срокам от 2 лет условно до 4 лет лишения свободы, передает DW.

Земельный суд в Мюнхене в пятницу, 24 июля, огласил приговоры группе людей, обвиняемых в неоднократном мошенничестве на интеграционных курсах. Подсудимые брали деньги у мигрантов и сдавали за них экзамены. Двое мужчин, которых следствие признало организаторами, получили, соответственно, 3 года и 3 месяца и 4 года лишения свободы.

Еще двое фигурантов признались в прохождении экзаменов по поддельным документам. Суд приговорил каждого из них к условному сроку в 2 года. Дело в отношении пятого участника группы, отвечавшего за подделку документов, выделено в отдельное производство.

Сторона обвинения требовала для фигурантов дела от 2,5 до 5 лет лишения свободы. «Государство должно показать, что способно постоять за себя», — подчеркнула представитель обвинения. По ее словам, мигранты видят в Германии «условия, о которых на родине могут лишь мечтать». Однако все без исключения должны соблюдать законы, чтобы условия жизни в ФРГ оставались такими же привлекательными, добавила она.

По сведениям Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, 90 процентов участников интеграционных курсов достигают владения немецким языком на уровнях А2 и B1.