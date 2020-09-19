Мужчина натравил собаку на сожителя экс-супруги, а затем зарубил его топором

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК) против 37-летнего жителя Набережных Челнов, натравившего собаку на сожителя бывшей жены и зарубившего его топором.

Об этом сообщает местное управление ведомства.

По версии следствия, мужчина с топором подстерег бывшую жену и ее нового друга возле работы, «разозлившись» на экс-супругу. Он привел с собой пса. «Татар-информ» со ссылкой на источник пишет, что мужчина одолжил питбуля у своего приятеля.

«Когда женщина со своим сожителем подъехали на машине, злоумышленник подошел к ним и разбил окно. Потерпевший выскочил из автомобиля и попытался убежать, однако его догнала собака и повалила на землю», — рассказали в СК.

Бывший муж несколько раз ударил 32-летнего соперника топором по голове. Тот умер на месте. После этого нападавший попытался расправиться и с бывшей женой, но она успела забежать в здание, «где ее коллега отпугнул подозреваемого с помощью травматического пистолета».

Следствие собирается ходатайствовать об аресте местного жителя. // Медиазона