Мужчина сделал романтическое селфи с беременной женой, а затем столкнул ее с обрыва

В Турции правоохранители расследуют случай гибели беременной молодой женщины, которая вместе со своим мужем отправился в Долину бабочек в провинции Мугла и не вернулась домой.

Об этом пишет сайт телеканала РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что молодые люди забрались на утес, чтобы полюбоваться видами, и решили сделать романтическое селфи.

Женщина сорвалась с 300-метрового утеса и погибла вместе с нерожденным ребенком. Ее муж сам вызвал спасателей, которые и обнаружили бездыханное тело.

Мужчина попытался представить произошедшее как несчастный случай.

В процессе следствия стали всплывать подозрительные подробности. Незадолго до гибели жены муж оформил от ее имени страховку от несчастных случаев на 400 тысяч лир. И после ее смерти попытался получить деньги.

Как выяснилось, пара провела на утесе целых три часа, хотя беременная боялась высоты. По мнению прокурора, мужчина все это время ждал подходящего момента, чтобы он мог столкнуть жену без свидетелей.

Мужчина отрицает обвинения. По его словам, после фотосессии его супруга положила телефон в сумочку, но позже попросила мужа его подать. Когда тот пошел за мобильным, услышал крик жены. Он бросился к краю обрыва, но было уже поздно. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»