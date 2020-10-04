Мужчина в камуфляжной форме устроил нападение возле синагоги в Гамбурге, ранена 26-летняя студентка

В результате атаки возле синагоги в Гамбурге ранена 26-летняя студентка. Глава МИД ФРГ назвал произошедшее «отвратительным антисемитизмом», пишет DW.

Полиция возле здания синагоги в Гамбурге

Возле синагоги в Гамбурге на севере Германии 26-летняя женщина получила ранения в голову в результате нападения мужчины в камуфляжной форме. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщила представительница полиции.

По предварительным данным, речь идет о студентке, исповедующей иудаизм. Она подверглась атаке, когда направлялась на празднование суккота.

В полиции исходят из того, что нападавший — 29-летний гражданин Германии с казахстанскими корнями, он производил впечатление человека, «находившегося в крайне невменяемом состоянии». Представительница правоохранительных органов уточнила, что состояние задержанного затруднило допрос.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) уже резко отреагировал на произошедшее. «Это — не единичный случай, это — отвратительный антисемитизм, и мы все должны противостоять ему», — написал он в Twitter, пожелав пострадавшей скорейшего выздоровления.