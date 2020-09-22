Мужчина жестоко расправился с любовником жены, заманив сообщением с ее телефона

В Великобритании строитель, уличив супругу в измене, заманил ее любовника на удаленную ферму, застрелил мужчину, а его тело сжег в бочке.

Как сообщает «Daily Star», строитель Эндрю Джонс заманил свою жертву — отца троих детей Майкла О’Лири — на ферму, послав сообщение с телефона своей супруги, якобы предложившей любовнику встретиться за городом и «пообниматься».

На судебном процессе судмедэксперт подтвердил, что обвиняемый сжигал тело соперника в течение нескольких часов, используя легковоспламеняющиеся смеси. Судебный процесс продолжается. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»