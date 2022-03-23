«Мы начали спецоперацию в Украине, чтобы уничтожить Россию»: путинский «рупор» проговорился

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN допустил оговорку, заявив, что война в Украине нужна, чтобы «уничтожить Россию на наших границах».

Соответствующий отрывок интервью опубликовал Telegram-канал «Украина 24/7 Новости«.

«Было принято решение провести специальную военную операцию, чтобы уничтожить Россию, которая была создана на наших границах», – заявил Песков.

После того как удивленная ведущая переспросила, что он имел в виду, пресс-секретарь Путина уточнил, что говорил об «анти-России». // «Сегодня»