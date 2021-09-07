На Ленинградщине найден обезглавленный труп мужчины, находившегося в розыске

Под Петербургом нашли тело с отсечённой головой

В Тосненском районе Ленинградской области, недалеко от Колпино, обнаружено тело пропавшего в мае мужчины.

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, накануне работники железной дороги нашли в 10 метрах от железнодорожного полотна рядом с пикетом № 3 обезглавленный труп. Голова лежала отдельно. Судя по изменениям, смерть наступила давно.

В кармане штанов погибшего лежали разбитый телефон и паспорт на имя 35-летнего гражданина, который пропал без вести 20 мая. Розыскное дело было заведено 17 июля. Ранее мужчина был судим за кражу и хищение.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. // Фонтанка