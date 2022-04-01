На нафтобазі у Бєлгороді за 40 км від українського кордону горять 8 резервуарів (фото, відео)

ЗМІ повідомляють, що в місті постраждала ще й друкарня. Силові служби у сусідній Курській області перейшли в режим підвищеної готовності.

Пожежа там виникла вранці 1 квітня.

У пресслужбі російського МНС російському «Интерфаксу» уточнили, що для гасіння проводиться «пінна атака». На місці пожежі працюють 194 рятувальники. Для ліквідації вогню використовується пожежний поїзд.

All reservoirs with fuels on fire at Belgorod oil depot. 200 firefighters on the site https://t.co/1NfY0z1JTM #Ukraine pic.twitter.com/cwajIsQCjY — Liveuamap (@Liveuamap) April 1, 2022

Тим часом мер Бєлгорода Антон Іванов повідомив, що мешканців вулиць поряд із нафтобазою евакуювали на «Бєлгород Арену». Туди приїхав автобус із 19 жителями, передає ВВС.

Раніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що причиною пожежі на нафтобазі став удар із двох українських гелікоптерів, які нібито зайшли в повітряний простір Росії на малій висоті.

У соцмережах з’явилися кілька відео, на яких поряд із місцем пожежі видно два вертольоти. Українська влада факту атаки не підтверджувала.

«Роснєфть», якій належить база, повідомила, що її персонал було евакуйовано, а жертв та постраждалих немає.

За повідомленням російських ЗМІ, у Бєлгороді, крім нафтобази, постраждала друкарня.

«О 5:30 ранку було чути вибух. Потім зателефонував власник і повідомив про авіаудар та пошкодження в будівлі. В офісі отвори від уламків. А на території друкарні лежить болванка від ракети» – цитує Интерфакс директорку друкарні Юлію Богатирьову.