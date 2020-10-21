На подмосковной Рублевке юные мажоры устроили побоище, избив сына крупного бизнесмена России

В коттеджном поселке Дарьино-Успенское школьники избили сына гендиректора одной из крупнейших компаний России.

Об этом сообщает сайт KP.RU. Отмечается, что посторонних на территории поселка не бывает, так как его территория отгорожена, а вход и выход осуществляется через КПП.

Отмечается, что дети собирались вместе, чтобы играть. Но недавно у них случился разлад. Сыну гендиректора 8 лет. Парень начал драться с 10-летним другом, и начал одерживать верх, когда на помощь противнику подоспели знакомые. Все это увидел младший брат сына бизнесмена, он попытался вступить в драку на стороне родственника, но ему не позволили старшие ребята. После того, как избиение прекратилось, младший отвёл старшего брата домой, где родители тут же вызвали скорую помощь.

В итоге история с избиением сына бизнесмена дошла до полиции. «Ребята били друг друга руками и ногами, а также использовали детскую лопатку в качестве оружия», — отметил источник в правоохранительных органах. Пострадавшего мама и папа отвезли в больницу с множественными ушибами и травмами. Расследованием побоища занимаются силовые структуры. // МК