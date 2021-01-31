На протестных акциях по всей России задержаны уже более 500 человек

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В ходе митингов в поддержку политика Алексея Навального, которые 31 января проходят в разных городах России, уже задержали 553 человека.

Об этом свидетельствуют данные проекта «ОВД-Инфо», которые в режиме реального времени отображаются на интерактивной карте «Медузы».

Протесты в поддержку Навального 31.01: по всей России идут задержания | Новости из Германии о России | DW | 31.01.2021

К этой минуте больше всего задержанных — во Владивостоке (112 человек). Также в список городов с наибольшим числом задержаний входят Красноярск (84), Новосибирск (73), Новокузнецк (31), Иркутск (27) и Барнаул (26).

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