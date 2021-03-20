На ремонте единственного российского авианосца украли 45 миллионов

На ремонте сгоревшего крейсера погорел гендиректор завода госкорпорации ОСК Евгений Зудин.

В чем его обвиняют и что впереди, узнал 47news. Плюс бонус о питерском следе.

По данным издания, Октябрьский районный суд Мурманска к вечеру 19 марта арестовал на два месяца генерального директора АО «10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» Евгения Зудина.

Следствие вменяет ему мошенничество в особо крупном размере – хищение 45 млн из средств, выделенных государством на ремонт единственного авианосца России — крейсера «Адмирал Кузнецов», входящего в Северный флот. Завод располагается в посёлке Полярный и входит в государственную «Объединённую судоремонтную корпорацию» (ОСК). Уголовное дело возбуждено 29 декабря прошлого года.

По информации 47news, около восьми утра 18 марта на предприятие зашли оперативники экономического отдела полицейского главка по Мурманской области. Гостей сопровождал СОБР. В кабинете Зудина проведён обыск, предсказуемо изъяты документы. Всего же прошло более десятка обысков, в том числе в квартирах Зудина и руководителей предприятия. После гендиректора доставили в Следственное управление главка и предъявили обвинение. По предварительной информации, следствие готово довесить к делу ещё не менее пяти эпизодов аналогичных хищений.

По данным СПАРК, в минувшем году оборот ОСК составил 85 млрд рублей, прибыль — 1,5 млрд. Из публичных персон в совет директоров входят бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, зампред правления Газпрома Виталий Маркелов и гендиректор предприятия Алексей Рахманов. Оборот «10 СРЗ» за 2019 год составил около миллиарда, прибыль же — 66 миллионов. Зудин занял нынешнюю должность в 2015 году.

Что касается связи «10 СРЗ» и «Адмирала Кузнецова», то контракт на его ремонт был заключён с центром судоремонта «Звёздочка», также входящего в ОСК. Заказчик — Минобороны, цена контракта — более 20 млрд рублей. «Звёздочка» распределила подряды на предприятия корпорации, в том числе в октябре 2018 года заключило договор с «10 СРЗ» на работы на крейсере. Если точнее — на несколько этапов очистки топливных танков.

По версии следствия, для выполнения работ был нанят временный персонал. Как говорят, это были бригады из Крыма. 17 июля 2019 года работы были сданы. В Минобороны была отправлена калькуляция. Но вместо фактически затраченных 13 тысяч нормо-часов военным ушли документы на 23 тысячи. Бумаги подписывал лично Зудин. В деньгах завышение составило 45 млн рублей. Всего «Звёздочка» перечислила заводу 71 млн рублей.

«10 СРЗ» попал в федеральную повестку в прошлом году, когда 47news стало известно, что завод планирует реконструировать плавучий док СПД-76, купленный у Военно-морского флота частной компанией. При этом док был списан военными и, по нормативам, подлежал исключительно списанию.

Что касается «Адмирала Кузнецова», то 47news неоднократно рассказывал о проблемах при реконструкции сухого дока для его ремонта на «35-м судоремонтном заводе» (входит в ОСК) в Мурманске. В итоге контракт со строителями был расторгнут. Как сообщал гендиректор ОСК Рахманов, «Адмирал Кузнецов» будет передан ВМФ в 2022 году, на ремонт потребуется ещё 350 млн рублей. Срок переносился из-за тяжб с подрядчиками, сумма на ремонт росла. Пожар на авианосце произошёл в 2019 году.

Как официально сообщили 47news в ОСК около десяти вечера 19 марта, корпорация подтверждает факт ареста директора «10 СРЗ» Евгения Зудина.

«Обстоятельства задержания выясняются. В случае обращения следственных органов, им будет оказано содействие», — заявили автору в ОСК.

Интересно, что в деле есть привет из Петербурга. В сентябре прошлого года руководителем экономической полиции по Мурманской области назначен Дмитрий Кипрушев. На эту должность он перешёл с поста начальника коррупционного отдела петербургского ГУ МВД, куда в 2019 году высадился с московской командой.

Виктор Смирнов