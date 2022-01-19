На российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал за год

На российском фондовом рынке произошёл крупнейший с марта прошлого года обвал.

Во вторник 18 января индекс московской биржи к закрытию торгов опустился на 6,5%, в другом значении — до отметки 3 тысячи 328 пунктов.

Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29% или до 1 тысячи 367 пунктов. В последний раз значение индекса РТС было ниже 1 тысячи 400 пунктов в феврале прошлого года.

Акции крупнейших российских компаний — «Газпрома», «Сбера» и «Яндекса» — также упали в среднем на 10%.

Аналитики и эксперты считают, что акции дешевеют из-за геополитической напряженности — в частности, из-за ситуации на российско-украинской границе, где скапливаются войска РФ. Запад утверждает, что Россия готовится к полноценному военному вторжению в соседнюю страну. В Кремле это отрицают. // Радио Свобода