На Рязанщине горят склады боеприпасов: ближайшие села эвакуируют

Хранилище снарядов загорелось на территории воинской части под Рязанью (РФ).

Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС и Telegram-канал Mash.

По данным пресс-службы, пожар произошел на складе в районе населенного пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. “Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет воинской части вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось. В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов”, — сказали в округе.

Как сообщают в ЗВО, при пожаре никто не пострадал, персонал и личный состав эвакуированы. Сейчас ведется локализация и тушение пожара совместно с прибывшими пожарными расчетами МЧС.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, из-за инцидента эвакуировали жителей населенного пункта Кузьминка-2, расположенного в трех километрах от горящих складов.

“В связи со взрывами жителей населенного пункта Кузьминки-2 эвакуировали. Всего в деревне располагается 35 домов, где проживают 24 человека”, — сказал собеседник агентства.

Информацию о проводимой эвакуации подтвердил глава Шелемишевского сельского поселения Роман Захаров. “Эвакуация жителей проводится, сколько именно человек — пока нет информации”, — сказал он, добавив, что автобусами эвакуируют поселок Желтухино. По словам Захарова, взрывной волной выбило стекла в домах.

В то же время в Западном военном округе увтерждают, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

“А пока одни оставляют дома и уезжают прочь от горения, другие (чуть подальше) — только надеются на эвакуацию. По словам очевидцев, в Ряжске, городе в 14 км от складов, трясутся стены и дребезжат окна”, — отметили в Telegram-канале Mash.