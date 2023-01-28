На виборах президента Чехії переміг Петр Павел, який виступає за збройну підтримку України
На президентських виборах у Чехії, за даними підрахунку усіх голосів, переміг 61-річний колишній генерал Петр Павел.
Про це повідомляє радіо Прага.
Після підрахунку голосів у фіналі президентських виборів переміг Петро Павел. Він отримав 55,97%, а його опонент Андрій Бабіш, 68-річний мільярдер має менше ніж 44%.
Павел виступав за активну збройну підтримку України, у той час, коли Бабіш заявляв, що миру треба досягти шляхом перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.
За словами Павела, чехи повинні розв’язувати проблеми як одна спільнота, навіть якщо їх розділила президентська кампанія. // БуквиTweet