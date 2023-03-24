Найбільша логістична компанія Китаю припинила відвантаження до Росії після візиту Сі Цзіньпіна

Щойно Москву залишив голова КНР Сі Цзіньпін, як найбільша логістична компанія Китаю відмовилася відвантажувати товари в Росії.

OOCL Logistics, яка керує флотом з 70 контейнеровозів, серед яких є два криголами, перестала відвантажувати у Владивосток зі своїх складів у Шанхаї та Шеньчжені вже оплачені сукні, спідниці, штани, взуття та інший одяг. Про це пише видання The Moscow Times.

Як причину відмови в компанії називають санкції, повідомляє Baza з посиланням на джерело, яке працює із закупівлями в одному з російських імпортерів.

Представники OOCL пояснили, що не прийматимуть товари від постачальників російської компанії, а також не збираються вантажити їх у контейнери та передавати сторонньому перевізнику.

OOCL Logistics належить Orient Overseas – одній з найбільших у світі логістичних компаній із контейнерних перевезень зі штаб-квартирою в Гонконгу.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив , що західні країни посилили тиск на держави, які не приєдналися до санкцій проти Росії.

«Це не новина, що країни колективного Заходу на чолі зі США чинять неприкритий, грубий тиск на цілу низку держав, які не приєднуються до незаконних обмежень, введених на адресу нашої країни. Самі ці держави нам про це говорять. На жаль, їм доводиться стикатися з таким тиском», — сказав Пєсков журналістам (цитата «Інтерфаксу»).

До цього одразу дві країни обмежили постачання до Росії. Спочатку Туреччина, яка за минулий рік наростила експорт до РФ в 1,6 рази, відмовилася відвантажувати санкційні товари. Уряд передало місцевим компаніям список продукції, яку заборонили постачати до Росії.

Російський бізнес вирішив негайно перенаправити потік паралельного імпорту до Казахстану. Компанії з РФ буквально завалили казахстанських контрагентів пропозиціями про спільну роботу, писав Reuters.

Однак напередодні казахстанська влада вирішила суттєво обмежити можливість для обходу санкцій російським компаніям. Уряд країни з 1 квітня запускає онлайн-систему для відстеження товарів, які привозять до країни для подальшого реекспорту, повідомляла Financial Times.