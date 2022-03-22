Найбільший нафтопереробний завод Японії відмовився від російської нафти

Після вторгнення Росії в Україну нових контрактів укладено не було і не планується.

Найбільший нафтопереробний завод Японії Eneos Holdings Inc припинив купувати сиру нафту в Росії у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на слова глави компанії Цутому Сугіморі.

Сугіморі зазначив, що контракти на закупівлю російської нафти, які Eneos підписала до початку вторгнення 24 лютого, виконуватимуться без проблем із фінансовими розрахунками й відвантаженням, але з моменту вторгнення нових контрактів підписано не було і не планується.

Eneos Holdings — одна з найбільших нафтогазових корпорацій Японії. Вона управляє низкою підприємств, зайнятих у секторах енергетики, ресурсів і матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна нафтосервісна група KCA Deutag оголосила про зупинення нових інвестицій у РФ.

Раніше про припинення інвестицій у РФ оголосила «велика четвірка» нафтосервісу — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes та Weatherford. // УНІАН