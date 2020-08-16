Найден мертвым 30-летний внук Назарбаева, заявлявший о масштабной коррупции между властями РФ и Казахстана

В Великобритании в воскресенье, 16 августа, нашли мертвым внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана Назарбаева.

Предварительная причина смерти — остановка сердца, передает Telegram-канал Mash.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Алиев был найден мертвым в 2015 году в австрийской тюрьме, где находился по обвинению в убийстве двух топ-менеджеров Нурбанка. В Казахстане Алиева обвиняли в подготовке к захвату власти и организации преступной группы и заочно приговорили к 40 годам тюрьмы.

Айсултан получил образование в Австрии и Великобритании, был вице-президентом Федерации футбола Казахстана. Одно время был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана.

Лечился от наркозависимости в одной из европейских клиник. Однажды он укусил полицейского в Лондоне.

Известно, что в этом году Айсултан Назарбаев просил политического убежища в Великобритании. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»