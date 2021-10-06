НАТО вишле російських дипломатів з Брюсселя за «лиховісну діяльність»

В Альянсі вважають представників російської місії «неоголошеними офіцерами розвідки» РФ.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вирішили вислати вісім російських дипломатів з постійного представництва Росії при НАТО у Брюсселі.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Зокрема, повідомляється, що лідери НАТО домовились вислати вісьмох російських дипломатів з Брюсселя та скасувати посади ще двох дипломатичних працівників.

У зв’язку з цим, телеканал повідомляє, що відповідне рішення ухвалене у відповідь на «лиховісну діяльність» Росії у країнах-членах Альянсу в останні роки.

ішення стосується позбавлення російських дипломатів акредитації, які є «неоголошеними офіцерами російської розвідки».

Раніше повідомлялося, що двопартійна група сенаторів США закликала президента Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів із США, якщо не буде розширено штат американського посольства в Москві. // УНИАН