Навальный собрался 17 января вернуться в Россию, где ему готовят новую отсидку

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что 17 января он возвращается в РФ.

Об этом он сообщил, разместив в Instagram видеообращение, в котором, в частности, сказал, что «Путин топает ножкой и делает все, чтобы я не вернулся домой», упомянув новое «демонстративно сфабрикованное» уголовное дело в отношении него, а также требование Федеральной службы исполнения наказаний сделать условный срок Навального реальным.

«Они делают все, чтобы испугать меня. Путину осталось повесить над Кремлем огромный плакат: «Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся», — язвит Навальный. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»