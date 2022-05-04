Наївний головний рабин Росії закликав путінського Лаврова вибачитися за слова про Гітлера та євреїв

У той же час він заявив, що не поділяє думку про ототожнення дій російської влади в Україні з діями радянської армії під час Другої світової війни.

Головний рабин Росії Берл Лазар шокований заявами російського міністра Сергія Лаврова про те, що «євреї є найбільш запеклими антисемітами», і закликав його публічно перепросити за ці слова. Про це повідомляє УП з посиланням на Jewish Telegraphic Association.

«Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було би непогано, якби він вибачився перед євреями і просто визнав свою помилку. Я думаю, після такого інцидент можна було би вважати усунутим і перегорнути сторінку,» — заявив Берл Лазар.

Рабин додав, що не поділяє думку про ототожнення дій російської влади в Україні з діями радянської армії під час Другої світової війни.

Він пояснив, що звинувачення українців у «неонацизмі» з боку російської влади применшує подвиг і героїзм тих радянських військових, які звільнили концтабір Аушвіц і встановили червоний «прапор перемоги» над Райхстаґом у Берліні.

Лазаря вважають наближеним до російського президента Володимира Путіна. Він очолює Федерацією єврейських громад Росії – об’єднання, що пов’язане з напрямом любавицького хасидизму.

Нагадаємо, очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що «найзапекліші антисеміти, як правило, євреї«. Так він намагався довести необхідність «денацифікації» України. // LB.ua