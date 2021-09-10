Не сработала российская «защита»: в Сирии при подрыве погиб подполковник ВС РФ

В кругах экспертов подозревают, что просто не сработал российский комплекс РЭБ.

Российский военный погиб в Сирии после подрыва авто на взрывном устройстве.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на подтверждение минобороны РФ.

«9 сентября в провинции Хомс Сирийской Арабской Республики в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута следования гуманитарной колонны, произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Один военный РФ от полученных травм скончался. В соцсетях пишут, что погибший имел звание подполковника.

Как пишет портал VL.ru со ссылкой на свои источники, погибшим подполковником был 45-летний Алексей Шнайдер из Новосибирска, который длительное время служил в Сухопутных войсках РФ в Сергеевке. Его перевели в Мурманск, а оттуда командовали в Сирию.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уточнил, информирует Информационное сопротивление, что взорванный в Сирии бронированный КамАЗ был оборудован комплексом РЭБ, который, по идее, должен препятствовать осуществлению радиоуправляемого подрыва.

«Уточнения о том, какое именно взрывное устройство было использовано, на удивление, до сих пор нет. Хотя его идентифицировать – несколько часов работы взрывотехника, что наталкивает на мысль, что просто РЭБ не сработал. В общем, РЭБ не защитил, а броня не уберегла – Made in Russia!»,- пояснил эксперт.

По данным РФ, в течение операции в Сирии погибли 112 российских военных.

Военную операцию в Сирии Россия проводит с сентября 2015 года. У военных есть две базы – на аэродроме «Хмеймим» и в порту Тартус. Официально Россия поддерживает режим Асада. // УНИАН