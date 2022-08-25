«Не уявляю українських біженців, які обслуговують столик туристів з Росії» — депутат Європарламенту схвалив візовий «бан» для росіян

Вебер зазначив, що йому важко уявити українських біженців і російських відпочивальників поряд у будь-якій з країн Європи.

«Уявіть на секунду ситуацію, коли українським біженцям доведеться обслуговувати столики для росіян, які відпочивають на німецькому острові Зюльт або на Балтійському морі», — навів приклад голова ЄНП.

Він висловив впевненість, що більшість громадян РФ за кордоном — це туристи, тому їх слід позбавити можливості спокійно відвідувати європейські країни, поки в Україні від рук їхньої армії гинуть люди. Тим не менш, Вебер дотримується офіційної позиції канцлера Олафа Шольца, який вважає, що для деяких росіян все ж слід залишити можливість в’їжджати на територію ЄС, оскільки їм «може загрожувати небезпека на батьківщині».

«Якщо цивільне суспільство хоче піти, якщо люди більше не можуть терпіти путінську систему і просять притулку, Європа має бути відкритою», — сказав Вебер.