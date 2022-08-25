«Не уявляю українських біженців, які обслуговують столик туристів з Росії» — депутат Європарламенту схвалив візовий «бан» для росіян

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Глава Європейської народної партії Манфред Вебер вважає, що росіян потрібно позбавити можливості відпочивати в Європі.

«Не уявляю українських біженців, які обслуговують столик туристів з РФ» — депутат Європарламенту схвалив візовий «бан» для росіян

Частина європейських країн самостійно почала обмежувати видачу віз для громадян Росії, але на рівні Євросоюзу дане питання все ще обговорюється, зазначає ZN.ua. Деякі депутати Європарламенту, як от німецький політик Манфред Вебер, виступають за блокування туристичних віз для росіян, оскільки, на його думку, «винуватці війни не можуть безперешкодно відпочивати і веселитися». Слова глави Європейської народної партії цитує der Spiegel.

Вебер зазначив, що йому важко уявити українських біженців і російських відпочивальників поряд у будь-якій з країн Європи.

«Уявіть на секунду ситуацію, коли українським біженцям доведеться обслуговувати столики для росіян, які відпочивають на німецькому острові Зюльт або на Балтійському морі», — навів приклад голова ЄНП.

Він висловив впевненість, що більшість громадян РФ за кордоном — це туристи, тому їх слід позбавити можливості спокійно відвідувати європейські країни, поки в Україні від рук їхньої армії гинуть люди. Тим не менш, Вебер дотримується офіційної позиції канцлера Олафа Шольца, який вважає, що для деяких росіян все ж слід залишити можливість в’їжджати на територію ЄС, оскільки їм «може загрожувати небезпека на батьківщині».

«Якщо цивільне суспільство хоче піти, якщо люди більше не можуть терпіти путінську систему і просять притулку, Європа має бути відкритою», — сказав Вебер.

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