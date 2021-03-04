Німецькі банки відмовилися обслуговувати пропагандистів з Russia Today

Лавровська Захарова вже обіцяє жорстку відповідь.

Дочірні структури російського державного телеканалу Russia Today в Німеччині зіткнулися з відмовою в банківському обслуговуванні.

Про це пише сайт finanz.ru.

Як повідомляє сам RT, компанії Ruptly GmbH (відеоагентство RT) і RT DE Productions GmbH (сайт RT німецькою мовою) 26 лютого одержали повідомлення про закриття рахунків в Сommerzbank з 31 травня цього року. Це сталося через місяць після заяви про майбутній запуск телеканалу в грудні 2021 року.

Ruptly направила кілька десятків запитів в інші банки Німеччини, а також в європейські банки, що мають відділення в Німеччині, з проханням про відкриття рахунку. Але жоден з них не погодився.

У російському МЗС заявили, що РФ буде змушена вжити жорстких заходів щодо німецьких ЗМІ в Росії, якщо ФРН не забезпечить нормальну роботу російських ЗМІ, повідомляє РИА Новости.

«З усією серйозністю закликаємо Берлін одуматися, забезпечити нормальне функціонування зазначених медіакомпаній, скасувати будь-які рестриктивні заходи, які ускладнюють роботу засобів масової інформації. В іншому випадку змушені будемо прийняти жорсткі заходи по відношенню до працюючих в Росії німецьких засобів масової інформації. Щиро скажу: правда, не хочеться. Так давайте не будемо створювати прецедент і привід «, — сказала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона підкреслила, що «посилання на якісь корпоративні правила всерйоз прийматися не будуть, тому що це неправда». // LB.ua