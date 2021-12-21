Новообраного депутата випадково застрелили під час святкування його перемоги на виборах

У Пакистані новообраний депутат Мохаммад Закрі Хан Сандай загинув під час святкування власної перемоги на виборах. Чоловік випадково був застрелений святковою чергою з автомата і загинув на місці події.

Про це повідомило місцеве видання Samaa.

«Молодий чоловік, який щойно-но успішно переміг на виборах до сільської ради, був убитий, коли політичні прихильники в районі Суризай Пешавара відкрили вогонь з вогнепальної зброї, щоб відсвяткувати його перемогу. Одна з куль влучила в нього», — пише видання.

Повідомляється, що на місці події були присутні поліцейські, але в те, що відбувається, вони не втручалися.

Мохаммад виграв вибори до сільської ради у неділю, 19 грудня. Після цього він зі своїми прихильниками святкував перемогу. // LB.ua