Новый мировой рекорд установил американец в стрельбе из пистолета на дистанции в 2 километра

Прицельная стрельба на большие дистанции традиционно считается «развлечением» для «серьезных пушек» — винтовок, пулеметов и ружей. Но, как оказывается, даже такое скромное по габаритам и баллистическим характеристикам оружие, как автоматический пистолет, можно заставить попадать в мишень на расстоянии более полутора километров.

Новый мировой рекорд установил американец Виктор Авила (Victor Avila) с помощью специальных прицельных приспособлений и Glock 23 — 2010 ярдов или 1837 метров, пишет Популярная механика.

Понятное дело, на таком расстоянии пистолетная пуля теряет большую часть своей энергии и уже не способна даже человека серьезно поранить — она едва оставила след на краске мишени. Однако цель энтузиастов и не в этом, а в демонстрации возможностей современных прицелов даже на личном оружии. Рекорд был установлен в рамках соревнования ARENA, которое инициировали организации USA1SHOT и EOTECH, чтобы показать свои наработки, позволяющие снизить количество ошибок при стрельбе, а соответственно и уменьшить количество выпущенных пуль для выполнения задачи военными, полицейскими или спецслужбами.

Установивший рекорд Авила — бывший спецагент Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), потративший немалую часть своей жизни в борьбе с наркокартелями и торговцами людьми. Прицельные приспособления для его Glock 23 создавались при прямом участии предыдущих рекордсменов в данной дисциплине — Роберта Гилмера (Robert Gilmer) и Джима Олсона Сойера (Jim Olson. C. Sawyer). Они же помогали Виктору тренироваться. Одним из ключевых условий всего мероприятия было попадание в удаленную мишень с первого выстрела и с рук. Насколько это сложно хорошо было видно по картинке с камеры споттера, находившейся рядом со стрелком: поднимающийся от земли горячий воздух сильно искажал картинку и также немало влиял на траекторию полета пули.