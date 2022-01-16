Няня убитого в российском Кисловодске ребенка жила с «царем» и скрывала судимость

Телеграм-канал Shot сообщил подробности об убийстве полуторагодовалого мальчика в Кисловодске, тело которого с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в подъезде жилого дома.

Как стало известно ранее, родители привели ребенка к женщине, которая ранее неоднократно выполняла обязанности его няни. По предварительным данным, когда сожитель няни остался наедине с ребенком, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он совершил убийство. Мужчина задержан.

По данным Shot, Вячеслав С. страдал от эпилепсии и накануне убийства ушел из дома и пропал, и его сожительница просила соседей помочь с поисками. Когда мужчину нашли и вернули домой, он был в неадекватном состоянии, «ругался и кричал», передает канал. Тогда, как сообщается, сожительница ушла из квартиры и пошла ночевать к соседям.

Утром к няне привели мальчика, при этом мать ребенка в подъезде встретил Вячеслав, пообещав, что передаст ребенка.

«Мужчина ранее всегда был добр к мальчику, — говорится в сообщении Shot, — поэтому мать отдала малыша».

Тело ребенка с девятью ножевыми ранениями было найдено там же, в подъезде, чуть позже. Как сообщили в МВД, одозреваемый сбежал с места преступления и был позднее найден на другом конце города, в квартире матери. По сведениям Shot, мужчина был в неадекватном состоянии и заявил полицейским, что он «царь и бог и должен был это сделать».

Сама няня, по сведениям канала, скрывала свою настоящую личность. Источники сообщают, что женщина ранее была судима за кражу, о чем она не распространялась, и жила под чудим именем. // МК