Обвинувачі Маска в шахрайстві з Tesla кажуть, що він 10 разів навмисно заплутував присяжних

У «надзвичайній» судовій заяві адвокати інвесторів поскаржилися ввечері в четвер судді, який розглядав справу, що Маск і його адвокати створили «замішання» для присяжних протягом трьох днів, які мільярдер провів на місці для свідків.

«Не менш ніж десять разів пан Маск засвідчив точність і правдивість твітів із «забезпеченим фінансуванням», — написали вони. «Щобільше, хоча цей суд уже постановив, що пан Маск діяв безрозсудно, він засвідчив, що його наміри були чистими».

Це не рідкість, коли люди, звинувачені у брехні, захищаються в суді, кажучи, що вони сказали правду.

Але цей випадок є незвичайним, оскільки суддя раніше постановив, що ключові фрагменти твітів Маска в серпні 2018 року були неправдивими та безрозсудними — і він сказав присяжним на початку судового процесу припустити це.

Тоді, на користь, окружний суддя США Едвард Чен через кілька днів після початку суду знову попередив присяжних, що твіти були неправдивими. Поданий у четвер запит на ще одне попередження для присяжних.

Подання повторює кілька бесід, коли Маск виступав, захищаючи свій знаменитий твіт 7 серпня 2018 року: «Я розглядаю можливість приватної компанії Tesla за 420 доларів. Фінансування забезпечене».

Твіт був «абсолютно правдивим», — сказав Маск присяжним у понеділок. Маск неодноразово свідчив, що суверенний фонд Саудівської Аравії зобов’язався підтримати план переходу на приватний сектор і його здатність використовувати свої акції SpaceX для фінансування угоди підтвердили його заяву про «забезпечення фінансування».

У вівторок він рішуче заявив присяжним, що не мав «злих мотивів», коли писав у Twitter, і що він хотів зробити «правильну річ для акціонерів», поінформувавши їх про план переходу на приватне підприємство.

Двотижневий судовий процес, який розпочався 17 січня, відновиться в п’ятницю, коли очікуються свідчення Егона Дурбана, співвиконавчого директора приватної інвестиційної компанії Silver Lake, і Дена Діза, топ-менеджера Goldman Sachs, з обома якими Маск консультувався щодо своїх планувати.

У справі Tesla Inc. Securities Litigation, 18-cv-04865, Окружний суд США, округ Північна Каліфорнія (Сан-Франциско).

Дмитро Сизов, internetua.com