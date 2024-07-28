Очільнику французького МВС відправили листа в якому була дрібна пудра чорного кольору – в ній знайшли вірус чуми

Невідомі відправили лист із вірусом чуми до Міністерства внутрішніх справ Франції на ім’я очільника відомства Жеральда Дарманена.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien, зазначає Суспільне.

Зазначається, що лист на ім’я Дарманена виявили на пошті у сортувальному центрі у департаменті Кот-д’Ор: у посилці знайшли дрібну пудру чорного кольору. Експерти перевірили порошок у підрозділі поліції з ядерних, радіологічних, біологічних, хімічних та вибухових речовин та виявили присутність вірусу чуми.

Вміст листа надіслали ще на одну експертизу, остаточні результати очікуються увечері 29 липня. Прокуратура Діжона розпочала розслідування за цим фактом.