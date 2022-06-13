Из тысяч километров железных дорог, которые Китай помогает построить странам Средней Азии в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь», самый значительный пожалуй тот, что связывает Синьцзян с Кыргызстаном и Узбекистаном.

Хотя детали строительства 523-километровой линии еще не разглашаются, президент Кыргызстана недавно объявил, что работы начнутся в следующем году, что положит конец четвертьвековому тупику и позволит вернуть эту тему в новости Кыргызстана.

Когда проект будет завершен, экономические выгоды для Центральной Азии, вероятно, будут огромными, хотя наибольшим выгодополучателем будет Пекин. Улучшение связи с регионом, Ближним Востоком и Европой принесет развитие, безопасность, торговлю, инвестиции и геополитические выгоды, которые позволят достичь экономических целей и реализовать амбиции государств причастных к этому строительству.

«Один пояс, один путь»

Президент Си Цзиньпин обнародовал инициативу «Один пояс, один путь» девять лет назад в соседней центральноазиатской стране Казахстане, где член Госсовета и министр иностранных дел Ван И недавно встретился с официальными лицами и региональными коллегами.

Ожидается, что китайский лидер снова посетит страну в сентябре, что будет способствовать активизации дипломатического взаимодействия, и укрепит позиции Пекина в регионе, который Москва считает своим геополитическим задним двором.

Сопротивление России другим крупным державам, налаживающим тесные связи со странами бывшего Советского Союза, привело к деликатному стратегическому маневрированию Китая и Соединенных Штатов. Но война Москвы в Украине и уход Вашингтона из Афганистана в прошлом году сместили баланс в пользу Пекина, считают некоторые эксперты.

Украина вынудила Россию изменить свою политическую и экономическую направленность, предоставив возможность заключить сделку по железной дороге. Это также стало возможным благодаря прекращению политической нестабильности в Кыргызстане. Проблемы с маршрутом и стоимостью, по-видимому, были решены, в чем помогает опыт Китая в строительстве железных дорог через труднопроходимую местность.

Может ли железная дорога Синьцзян-Центральная Азия склонить региональную власть в пользу Китая?

Когда проект будет завершен, это будет гораздо более быстрый и дешевый маршрут доставки товаров между Китаем и Европой, что сократит время доставки грузов на целых восемь дней. Для Кыргызстана будут получены значительные экономические выгоды для развития и экономики, а транспортные расходы с Узбекистаном будут значительно снижены, станет возможным расширение путей до Афганистана, Ирана и Турции.

Такая связь выгодна Пекину; Помимо усиления инициативы «Один пояс, один путь», это укрепит экономическое влияние Китая в Центральной Азии, которое уже больше, чем у любой другой страны. Развитие южного Синьцзяна, наконец, пойдет вперед, а региональная безопасность и стабильность укрепятся. Китайские коммерческие интересы и интересы в области природных ресурсов в Центральной Азии смогут быстро продвигаться вперед.

Си встретился с лидерами Центральной Азии в кулуарах зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале и заверил, что Китай является надежным другом и партнером. Железнодорожная линия подтвердит эти обещания благодаря взаимным выгодам, которые, как надеются все причастные, она принесет.