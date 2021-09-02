Огромную коллекцию музейных артефактов нашли в собрании французского «черного археолога»

Несмотря на то, что черная археология официально запрещена в большинстве развитых стран как явление, приносящее глубокий урон официальной науке, число «копачей» не уменьшается, а с бурным развитием техники для поиска даже увеличивается. Увлеченных этим занятием людей не пугают ни огромные штрафы, ни конфискация найденного, ни даже тюремное заключение.

Обычно найденное несут скупщикам антиквариата, так как тут нужна оценка. Знающие могут оставить артефакты у себя, изучить, при необходимости реставрировать и лишь затем попытаться продать. Однако не всегда удается безболезненно «избавиться» от таких экспонатов. Один из таких случаев всколыхнул мир антиквариата Европы.

Древнеримские артефакты французского копача

Огромную коллекцию древностей, которая может составить значительную конкуренцию любому крупному музею, нашли у французского черного археолога и конфисковали правоохранительные органы Франции и Бельгии. Собрание насчитывало 27 400 ценных артефактов общей стоимостью более 900 тысяч долларов. Подозреваемый в содеянном преступлении месье Патрис Т. (фамилия не афишируется властями) отказывается признавать свою вину, утверждая, что данные вещи к нему попали случайно. Хранились они во Франции и у его матери в Бельгии.

Самыми большими и ценными в коллекции копача были древнеримские монеты. Однако, кроме них, сотрудники полиции конфисковали:

старинные женские браслеты и украшения;

броши-фибулы времен Древнего Рима;

пряжки для ремней эпохи Меровингов и периода Ренессанса;

детали статуэток;

галльские монеты;

довольно редкую вещь – древнеримский додекаэдр из меди. Это небольшой полый объект, сделанный из бронзы или (реже) камня, геометрическая форма которого составлена из двенадцати плоских граней (пятиугольников). Римские додекаэдры также имеют украшение в виде «шишек» на каждой из вершин пятиугольников.

Собрание старинных артефактов настолько огромное и значимое для истории и культуры Франции, что делает черного археолога одним из величайших грабителей культурного наследия Европы.

Музей «на дому»

Часть клада Месье Патрис попытался легализовать в Бельгии, используя лазейку в местной законодательной базе. Однако из-за незнания азов археологии попал под подозрение профессионалов. Еще в 2019 году он обратился к властям Бельгии с тем, что нашел монеты Древнего Рима по время проведения сканирования своего сада при помощи металлоискателя, который недавно приобрел в небольшой провинции в Бельгии, находящейся в 40 км от Брюсселя. Согласно бельгийскому законодательству любой землевладелец может хранить найденные археологические предметы у себя.

Археологическая служба культурного наследия Фландрии ожидала от Патриса материальных подтверждений заявления, думая увидеть незначительные артефакты прошлого. Однако черный археолог предоставил им куда большее наследие: два крупных ведра, наполненных старинными монетами. Археологи начали сомневаться в словах Патриса, т. к. предоставленные денежные знаки относились к разным эпохам, правителям, а значит, не могли в таком количестве находиться в одном месте. История молодого человека стала выглядеть в глазах специалистов довольно лживой.

Слабые места придуманной легенды дал осмотр места находки. По словам Патриса, в огромной яме он нашел более 14 тысяч монет. Однако почва, где найдены сокровища, была сформирована в двадцатом веке, но никак не более раннем. Таких научных тонкостей и нюансов Патрис, конечно же, не знал. Представители власти заявили о своих подозрениях в Региональное управление по делам культуры, которое, в свою очередь, сообщило об инциденте следователям таможни Франции. На одном из допросов копач признался, что в действительности собирал найденные ценности многие годы, занимаясь черной археологией на востоке Франции.

Все найденные монеты и прочие старинные предметы, число которых превышает 13 тысяч экземпляров, были конфискованы из мест хранения Франции и Бельгии. На данный момент подсудимый ожидает решения суда, которое грозит ему огромным штрафом и тюрьмой. Ценные исторические артефакты займут свое место – музейные залы, куда они попадут только после глубочайшего изучения.