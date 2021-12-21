Оказывается, «Россия против кровопролития и вооруженных конфликтов»

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы не хочет вооруженных конфликтов. Он выступает за то, чтобы решать вопросы «политико-демократическими средствами».

Об этом он заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на РБК .

Он также заявил, что стране нужны «ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии», поднимая вопрос о гарантиях безопасности, которые РФ направила ЕС и США.

«Вооруженные конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий», — сказал президент РФ.

Путин сообщил, что Россия видит сигналы от партнеров, готовых к диалогу. Но в то же время, по его словам, есть опасность, что «будет попытка заболтать, погрузить в какое-то болото» российские предложения, что не устроит Москву.

Отметим, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, а также начала войну на Донбассе.