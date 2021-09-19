«Оккупационный режим фруктов против народа овощей»: писатель Глуховский сравнил ситуацию в России с «Чиполлино» и «1984»

В России премию «Автор года» журнала GQ получил известный российский писатель Дмитрий Глуховский. На церемонии он выступил с яркой речью, в которой заявил, что предпочел бы отдать свой приз Джорджу Оруэллу или Джанни Родари.

Закончил свое выступление Глуховский призывом освободить политзаключенных.

Видео выступления опубликовано в Instagram писателя.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По словам Глуховского, начиная с 2014 года, место в списке, в десятке бестселлеров продолжает занимать Джордж Оруэлл с книгой «1984».

Он также отметил, что Родари заслуживает такой награды за детские книги о Чиполлино и «Джельсомино в стране лжецов», которые отражают нынешнюю российскую реальность.

«Ну, «1984» мрачновато, но я рекомендую вам, если кто-то не читал в детстве, случайно пропустил, эти две книги. «Чиполлино» — это просто все, что сейчас разворачивается, начиная с января, у нас в стране, один в один, очень смешно. …просто про нас, все вот это — оккупационный режим фруктов против народа-овощей», — считает писатель.

А «Джельсомино в стране лжецов» — это такая страна, куда попадает мальчик из рабоче-крестьянской Италии, — напомнил Глуховский. — Попадает в страну, где нельзя называть вещи ни в коем случае своими именами. Сыр называется «ластиком», чернила — это «молоко», ни в коем случае нельзя называть сыр «сыром», а ластик «ластиком», потому что за это — сразу в тюрьму».

Дмитрий Глуховский призвал участников церемонии поступать так, как учила в детстве мама, даже если сейчас она же советует «не высовываться»: «Мы с вами вступаем в эпоху, когда достаточно уже гражданского мужества, чтобы не врать, не бояться, не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться. Это уже акт гражданского мужества».

Дмитрий Глуховский — российский писатель, журналист, сценарист и радиоведущий. Является автором в том числе таких романов, как «Метро 2033», «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», «Будущее», «Текст», «Сумерки». // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»