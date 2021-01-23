Около тысячи человек вышли на акцию в поддержку Навального в Хабаровске (фото)

Полиция провела массовые задержания

В Хабаровске прошла акция протеста, участники которой потребовали освободить политика Алексея Навального, сообщает хабаровский сайт DVhab.ru.

По оценке DVhab.ru и «Новой газеты», на акцию вышли около тысячи человек. Она прошла на центральной городской площади Ленина. Полиция не дала ее участникам провести шествие по городу, перекрыв примыкающие улицы. В итоге участники акции организовали хоровод на самой площади.

ОМОН взял центр площади в оцепление, а люди взяли в оцепление ОМОН и водят вокруг них хоровод pic.twitter.com/rESfmaDoDM — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Сотрудники полиции начали задержания участников несогласованной властями акции еще до ее начала: в частности, был задержан координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин. Всего, по оценке штаба Навального в Хабаровске, были задержаны как минимум несколько десятков человек. Dvhab.ru тоже сообщает о «массовых задержаниях», которые активизировались уже после того, как акция фактически завершилась.

ОМОН вернулся, скотство продолжается pic.twitter.com/qHjXzC5MWx — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021