Чоловік задушив дружину та двох маленьких доньок. Окружний суд Познані визнав винним у потрійному вбивстві 44-річного громадянина України Сергія Т. із Вінниччини та засудив його до довічного ув’язнення без можливості дострокового звільнення. Про це 24 березня повідомило польське видання RMF FM.

Згідно з вироком, суд визнав докази проти Сергія Т. беззаперечними. Медичні експерти зазначили, що обвинувачений схильний до брехні та маніпуляцій. На етапі слідства чоловік детально описував, як саме позбавив життя дружину і дітей, однак у суді несподівано змінив свою позицію та почав заперечувати провину, стверджуючи, що вбивство скоїв хтось інший.

Суддя Данієль Юркевич повністю задовольнив вимогу прокурорів, які наполягали на найвищій мірі покарання. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

«Сергій Т. діяв послідовно, він мав намір убити дружину та дітей, діяв із особливою жорстокістю. Він не вагався, не намагався зупинитися або викликати допомогу. Він застосував усі можливі засоби, щоб позбавити життя своїх рідних», – йдеться у вироку.

Засуджений мешкав у Польщі з 2018 року та працював шеф-кухарем. Однак у 2023 році він втратив роботу, мав борги та зловживав алкоголем і азартними іграми. У ніч убивства він зайшов до спальні й задушив дружину, яка спала. Почувши шум, у кімнату зайшла одна з його доньок – її він також убив. Далі він позбавив життя й молодшу доньку. Наступного дня чоловік намагався вчинити самогубство, але не наважився. П’ять днів потому він зізнався у скоєному охоронцеві торгового центру в Познані.

На момент убивства в будинку перебував 11-річний син Юлії від попереднього шлюбу. Сергій Т. сказав хлопчику, що мати захворіла на коронавірус і перебуває в лікарні. Він не дозволяв дитині заходити до кімнати, стверджуючи, що там розпилено «речовину для знезараження». Цей злочин приголомшив Польщу та Україну. Суд визнав Сергія Т. особливо небезпечним і таким, що не заслуговує на жодне пом’якшення покарання.