Олімпійський чемпіон з дзюдо, який п’яним убив свого друга, сяде на 16 років

Дворазовий призер Олімпійських ігор і екс-чемпіон світу з дзюдо з Монголії Найдан Тувшинбаяр засуджений до 16 років позбавлення волі.

Як повідомляє монгольське видання Sonin, справа Тувшинбаяра стосується подій, що відбулися у квітні 2021 року. Екс-дзюдоїст у стані алкогольного сп’яніння на смерть побив майстра спорту міжнародного класу з дзюдо Енхбата. Потерпілий перебував без свідомості вісім місяців, після чого помер 25 грудня 2021 року.

Тувшинбаяра заарештували в грудні 2021 року і з тих пір він перебував під домашнім арештом.

У суді колишній дзюдоїст визнав себе винним і підкреслив, що шкодує про події, які призвели до загибелі друга.

Екс-спортсмен також виплатив родині другу грошову компенсацію. І, незважаючи на отримання тюремного вироку, пообіцяв допомагати фінансово протягом усього свого життя.

«Я дуже шкодую про те, що трапилося, свою провину визнаю. Загиблий був моїм найкращим другом, він стояв за всіма моїми успіхами. Сім’я загиблого, його брати і його батьки, приношу щирі вибачення. Насправді я не збирався вбивати свого друга. Я винен у всьому цьому, і я хочу, щоб суддя виніс мені вирок. Я буду допомагати родині свого друга до кінця свого життя», — заявив Тувшинбаяр в суді. // УНІАН