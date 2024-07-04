Особенности поиска жилья в Лондоне: как арендовать квартиру быстро и безопасно

Столица Великобритании ─ это космополитичный мегаполис, в котором проживают тысячи иностранцев со всего мира, приехавших на обучение, работу, проживание в одну из самых благополучных стран мира. Для многих это государство ассоциируется со свободой, широкими возможностями в построении бизнеса, получении престижного образования, возможности карьерного роста.

Их привлекает жизнь в стране с высокоразвитой экономикой, работающими законами, отсутствием коррупции. Поэтому аренда квартир в Великобритании является актуальным вопросом для всех иностранцев, не имеющих здесь собственных апартаментов.

Особенности поиска жилья в Лондоне

Значительно сложнее найти квартиру для аренды в столице Великобритании, если это первое жилье для иностранца в этой стране, отмечают специалисты агентства недвижимости Noble London. Это объясняется отсутствием рекомендаций от предыдущего арендодателя, пустой кредитной историей в этой стране. Если нет банковского счета в одном из банков Англии, будет сложно доказать свою финансовую состоятельность. Кроме того, все финансовые операции с недвижимостью в этой стране принято выполнять безналичным способом.

Искать жилье нужно начитать примерно за полтора-два месяца до переезда, так как это длительный процесс, который объясняется высоким спросом на съемные апартаменты и заоблачными ценами.

На этот процесс влияет несколько факторов:

Сезонность. Наплыв туристов увеличивается ближе к весне и лету, в период рождественских праздников. Цены начинают расти, количество предложений уменьшается. Такая же ситуация и со студентами, которые заканчивают обучение в мае-июне. При этом цены могут снижаться.

Квартиру можно найти быстрее, чем комнату. Обычно жильцы ищут себе замену, если они снимали комнаты по договору. При этом конкуренция среди желающих заселиться чрезвычайно высокая, так как жить с подселением дешевле.

Локация. К примеру, в Шордиче, Ноттинг Хилле высокая конкуренция среди тех, кто хочет снять жилье. Поэтому важно заранее начинать поиск жилья, чтобы получить нужный результат, если вы желаете жить в районах, которые считаются наиболее популярными.

Бюджет на жилье

В Англии популярно выражение safe limit, что означает безопасная сумма, которую можно выделить на оплату съемного жилья исходя из размера своих ежемесячных доходов. Базовая сумма должна составлять не более 35 процентов от общего чистого годового дохода семьи.

Проверки потенциальных арендаторов, проводимые лендлордом, призваны убедиться в их платежеспособности. Они проводятся до подписания контракта кандидатов на проживание в съемных апартаментах.

Важно не превышать эту сумму лимита в 35%, так как в случае потери возможности оплачивать аренду собственнику жилья будет сложно выселить не платежеспособную семью. Поэтому он перестраховывается и требует предоставить документы, подтверждающие возможность оплачивать жилье на протяжении всего срока проживания.

Доходы, получаемые арендаторами, должны быть официальными, и их можно было подтвердить документально.

Чтобы учесть все важные моменты во время поиска апартаментов, сбора всех необходимых документов, подписания договора, эксперты советуют обращаться за помощью в агентство недвижимости. С помощью квалифицированных специалистов этот процесс будет менее сложным и более результативным.