Осужденный за коррупцию экс-премьер Франции вошел в руководство российского «СИБУРа» вместо «зятя Путина»

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, ранее осужденный за коррупцию, вошел в совет директоров «СИБУРа». Такое решение было принято по итогам состоявшегося 17 декабря внеочередного собрание акционеров ПАО «СИБУР Холдинг»

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фийон возглавлял правительство Франции в 2007–2012 годах при президенте Николя Саркози.

67-летний Фийон будет занимать пост независимого директора и войдет состав комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также устойчивому развитию, добавляет Finanz.ru. Он заменит в совете Кирилла Шамалова, которого ранее называли бывшим зятем президента Владимира Путина.

В июне 2021 года Исправительный суд Парижа признал Фийона виновным в хищении государственных средств — фиктивном трудоустройстве супруги в качестве парламентского помощника.

Фийону был назначен штраф в 375 тысяч евро и пятилетний тюремный срок, из которых два года он должен был реально отбыть в тюрьме. Его жена Пенелопа Фийон, признанная виновной в соучастии в преступлении, была приговорена к такому же штрафу и 3 годам условно.

Фийоны подали апелляцию. В сентябре прокуратура Франции и управление по борьбе с коррупцией начали новое расследование в отношении экс-премьера. Его заподозрили в создании еще одной фиктивной должности парламентского помощника для своего спичрайтера Маэля Ренуара.

Сразу после решения суда, в июле 2021 года, Фийон вошел в совет директоров другой крупной российской компании — «Зарубежнефти». Тогда же в совет директоров «Роснефти» вошла Карин Кнайсль — экс-глава МИД Австрии, на свадьбу к которой в 2018 году ездил президент РФ Владимир Путин. // Znak.com