Освободившуюся из американской тюрьмы «бывшую российскую» мошенницу снова задержали

В США задержали уроженку России Анну Сорокину вскоре после того, как она освободилась из тюрьмы, где отбыла срок за мошенничество.

Об этом сообщает Associated Press.

Сорокина была задержана 25 марта в Нью-Йорке сотрудниками иммиграционной службы США. Власти намерены депортировать 30-летнюю девушку в Германию, гражданкой которой она является.

Поскольку Сорокина оспорила постановление суда о депортации, то процедура отложена на неопределенный срок. Сейчас Сорокина содержится в тюрьме округа Берген.

В 2019 году Сорокина, выдававшая себя за Анну Делви, была признана виновной в финансовых махинациях, нанесших ущерб в 200 тысяч долларов. Ее приговорили от сроку от 4 до 12 лет, но выпустили досрочно. // МК