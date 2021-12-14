От 14 до 18: в лукашенковской Беларуси дали сроки Тихановскому и другим оппозиционерам

Гродненский суд приговорил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали еще в конце мая 2020 в Гродно.

По «делу Тихановского-Лосика-Статкевича» вынесены такие приговоры:

Сергей Тихановский — 18 лет усиленного режима,

Игорь Лосик — 15 лет усиленного режима,

Николай Статкевич — 14 лет,

Артем Саков — 16 лет усиленного режима,

Владимир Цыганович — 15 лет усиленного режима,

Дмитрий Попов — 16 лет усиленного режима.

Против Тихановского и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах.

Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения и по другим статьям, в том числе по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).