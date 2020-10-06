Отравление Навального: ОЗХО подтвердила наличие «Новичка» в крови оппозиционера

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала Германии доклад, касающийся отравления Алексея Навального.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении организаци, отмечает УНН.

“Результаты анализа подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые также называют „Новичками“), — отмечается в документе. — При этом данное антихолинэстеразное средство не включено в приложение по химикатам”.

В заявлении говорится, что ОЗХО направила Германии доклад по инциденту с Навальным.

В ОЗХО отметили, что конкретное вещество, которым был отравлен Навальный, формально не входит в список запрещенных. При этом по своей структуре оно близко к двух другим агентам, которые были запрещены организацией в ноябре 2019 года.

“Что значит „структурно схожие, но другие“? А то и значит: новое вещество семейства „Новичок“… То есть Россия больше не может даже сказать „ну тут просто лежали на складе с 80-х годов какие-то флакончики „Новичка“, мы за ними не уследили“. Нет, сегодняшний пресс-релиз ОЗХО фактически подтверждает, что сейчас, в 2020 году, в России есть активная программа разработки новых боевых отравляющих вещества класса „Новичок“, дичайшее нарушение всех возможных и невозможных международных норм и конвенций”, — прокомментировал выводы ОЗХО соратник Навального Леонид Волков.

Ранее, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от Германии запрос на получение технической помощи по ситуации с Алексеем Навальным.

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило своим немецким коллегам ноту с требованием передать исчерпывающую информацию по делу отравления российского оппозиционера.